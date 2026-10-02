Телефон может отключаться даже при достаточном заряде по нескольким причинам.

Смартфон может отключаться при достаточном уровне заряда в основном из-за неисправности контроллера питания или износа батареи.

Например, если на смартфоне остается около 30 % заряда, но индикатор быстро падает до 1 %, а затем устройство отключается, это может свидетельствовать о нормальном износе аккумулятора.

В любом случае, если телефон ведет себя подобным образом, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Также стоит отметить, что иногда телефон может отключаться на сильном морозе.