Розы являются настоящим украшением любого сада. Однако иногда они начинают болеть, перестают расти и цвести без видимых причин. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание, чтобы избежать ошибок в уходе за этими прекрасными цветами.

При посадке розы важно, чтобы прививка не оставалась на поверхности почвы. Оптимальным вариантом будет углубить шейку растения на несколько сантиметров в грунт.

Не стоит обрезать садовые розы на зиму. После обрезки растение теряет силы и уходит на зимовку ослабленным. Лучше проводить обрезку весной, удаляя погибшие и отмерзшие побеги.

Розы поливают редко, но обильно, используя прохладную воду. Переливы могут быть губительными для цветов, как и избыток удобрений.

Подкормки вносят под розы до середины лета, после чего следует прекратить удобрение растений.