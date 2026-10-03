Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Четыре распространенные ошибки при уходе за розами 0 74

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре распространенные ошибки при уходе за розами

Розы являются настоящим украшением любого сада. Однако иногда они начинают болеть, перестают расти и цвести без видимых причин. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание, чтобы избежать ошибок в уходе за этими прекрасными цветами.

 

При посадке розы важно, чтобы прививка не оставалась на поверхности почвы. Оптимальным вариантом будет углубить шейку растения на несколько сантиметров в грунт.

Не стоит обрезать садовые розы на зиму. После обрезки растение теряет силы и уходит на зимовку ослабленным. Лучше проводить обрезку весной, удаляя погибшие и отмерзшие побеги.

Розы поливают редко, но обильно, используя прохладную воду. Переливы могут быть губительными для цветов, как и избыток удобрений.

Подкормки вносят под розы до середины лета, после чего следует прекратить удобрение растений.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что делать, если тыква не уродилась: советы для повышения урожайности
Изображение к статье: Причины внезапного отключения телефона
Изображение к статье: Опасные комнатные растения для владельцев котов
Изображение к статье: Как сделать тяжелую почву более рыхлой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осенняя сахарная энергетическая подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Орехи
Люблю!
Изображение к статье: Когда собирать плоды лимонника китайского
Дом и сад
Изображение к статье: обломки беспилотников
В мире
Изображение к статье: избирательная урна
Политика
Изображение к статье: люди у избирательной урны
Политика
2
Изображение к статье: Осенняя сахарная энергетическая подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Орехи
Люблю!
Изображение к статье: Когда собирать плоды лимонника китайского
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео