Иногда урожай овощей, за которыми ухаживают с любовью, может разочаровать.

Если вы столкнулись с такой проблемой на своем участке, ознакомьтесь с рекомендациями, которые помогут избежать повторения подобной ситуации.

Важно: если вы заметили на бахче больные и увядшие листья, их следует удалить.

Это откроет доступ для насекомых к цветам, которые из-за такого "укрытия" слабо опыляются.

Кроме того, не забывайте о формировании кустов. На основной плети рекомендуется оставить 3-4 плода, а верхушку стоит прищипнуть над пятым листом после последней завязи.

Ограничивайте рост боковых побегов или удаляйте их, оставляя только пару самых сильных.

Для прищипывания и пасынкования выбирайте пасмурный день — это поможет растению восстановиться к следующему солнечному дню и не потерять влагу.

Наконец, дважды за сезон проводите обрезку лишней листвы — в период цветения и когда формируются завязи.