Иногда урожай овощей, за которыми ухаживают с любовью, может разочаровать.
Если вы столкнулись с такой проблемой на своем участке, ознакомьтесь с рекомендациями, которые помогут избежать повторения подобной ситуации.
Важно: если вы заметили на бахче больные и увядшие листья, их следует удалить.
Это откроет доступ для насекомых к цветам, которые из-за такого "укрытия" слабо опыляются.
Кроме того, не забывайте о формировании кустов. На основной плети рекомендуется оставить 3-4 плода, а верхушку стоит прищипнуть над пятым листом после последней завязи.
Ограничивайте рост боковых побегов или удаляйте их, оставляя только пару самых сильных.
Для прищипывания и пасынкования выбирайте пасмурный день — это поможет растению восстановиться к следующему солнечному дню и не потерять влагу.
Наконец, дважды за сезон проводите обрезку лишней листвы — в период цветения и когда формируются завязи.
Оставить комментарий