Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать, если тыква не уродилась: советы для повышения урожайности 0 40

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если тыква не уродилась: советы для повышения урожайности

Иногда урожай овощей, за которыми ухаживают с любовью, может разочаровать.

 

Если вы столкнулись с такой проблемой на своем участке, ознакомьтесь с рекомендациями, которые помогут избежать повторения подобной ситуации.

Важно: если вы заметили на бахче больные и увядшие листья, их следует удалить.

Это откроет доступ для насекомых к цветам, которые из-за такого "укрытия" слабо опыляются.

Кроме того, не забывайте о формировании кустов. На основной плети рекомендуется оставить 3-4 плода, а верхушку стоит прищипнуть над пятым листом после последней завязи.

Ограничивайте рост боковых побегов или удаляйте их, оставляя только пару самых сильных.

Для прищипывания и пасынкования выбирайте пасмурный день — это поможет растению восстановиться к следующему солнечному дню и не потерять влагу.

Наконец, дважды за сезон проводите обрезку лишней листвы — в период цветения и когда формируются завязи.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сделать тяжелую почву более рыхлой
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Изображение к статье: Технология пересадки малины осенью: как добиться отличного урожая
Изображение к статье: Как удалить зеленку с линолеума или ламината: 3 эффективных метода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: избирательный участок
Политика
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
Изображение к статье: Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы»
Культура &
Изображение к статье: избирательная урна
Политика
Изображение к статье: Шесть последствий постоянной критики в детстве, которые могут мешать уже во взрослой жизни
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: избирательный участок
Политика
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
Изображение к статье: Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы»
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео