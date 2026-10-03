Умелые огородники, рассыпая семена бархатцев на грядках, решают сразу несколько задач.

По словам опытных дачников, яркий аромат бархатцев способен отпугнуть множество вредителей, таких как тля, медведка и колорадский жук.

Кроме того, бархатцы помогают уничтожить споры грибков, находящиеся как в воздухе, так и в почве.

Именно поэтому их часто высаживают по периметру участков, где растут огурцы, помидоры, баклажаны или клубника.

Соседство бархатцев с луковичными многолетниками, такими как ирисы, тюльпаны или лилии, также приносит пользу.

Этот метод следует использовать не только для создания красивой цветочной композиции, но и для обеззараживания грунта, предотвращая возникновение фузариоза у растений.

Кроме того, цветы, посаженные на приштамбовых участках плодовых деревьев и ягодных кустарников, помогут избавиться от нематоды.

Для эффективного обеззараживания грунта бархатцы должны расти не менее 3,5 месяцев. После этого верхушки растений нужно срезать секатором и закопать в почву, корни трогать не следует.