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Что нужно знать о бархатцах: их польза для теплицы и огорода 0 172

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нужно знать о бархатцах: их польза для теплицы и огорода

Умелые огородники, рассыпая семена бархатцев на грядках, решают сразу несколько задач.

 

По словам опытных дачников, яркий аромат бархатцев способен отпугнуть множество вредителей, таких как тля, медведка и колорадский жук.

Кроме того, бархатцы помогают уничтожить споры грибков, находящиеся как в воздухе, так и в почве.

Именно поэтому их часто высаживают по периметру участков, где растут огурцы, помидоры, баклажаны или клубника.

Соседство бархатцев с луковичными многолетниками, такими как ирисы, тюльпаны или лилии, также приносит пользу.

Этот метод следует использовать не только для создания красивой цветочной композиции, но и для обеззараживания грунта, предотвращая возникновение фузариоза у растений.

Кроме того, цветы, посаженные на приштамбовых участках плодовых деревьев и ягодных кустарников, помогут избавиться от нематоды.

Для эффективного обеззараживания грунта бархатцы должны расти не менее 3,5 месяцев. После этого верхушки растений нужно срезать секатором и закопать в почву, корни трогать не следует.

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