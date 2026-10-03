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Когда сажать астры: советы для цветоводов без рассады 0 303

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда сажать астры: советы для цветоводов без рассады

Если вы не хотите заниматься выращиванием рассады и у вас нет времени на весеннюю посадку цветов в открытый грунт, попробуйте посеять семена астр осенью.

 

В этом случае потребуется немного больше семян, но в результате растения будут крепкими и закаленными. Осенний посев астр можно проводить с сентября до середины октября, в зависимости от погодных условий.

Перед тем как разбить клумбу, участок нужно перекопать и внести удобрения. При этом лучше избегать использования навоза и свежего перегноя. После подготовки земли можно высаживать семена цветов.

Зимой опытные цветоводы рекомендуют насыпать снег на это место, а если морозы особенно сильные, накрыть участок с посевами защитной пленкой. При таком способе выращивания астр весной потребуется заняться пикировкой рассады, оставляя между кустиками расстояние около 25 см.

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