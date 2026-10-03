Если вы не хотите заниматься выращиванием рассады и у вас нет времени на весеннюю посадку цветов в открытый грунт, попробуйте посеять семена астр осенью.

В этом случае потребуется немного больше семян, но в результате растения будут крепкими и закаленными. Осенний посев астр можно проводить с сентября до середины октября, в зависимости от погодных условий.

Перед тем как разбить клумбу, участок нужно перекопать и внести удобрения. При этом лучше избегать использования навоза и свежего перегноя. После подготовки земли можно высаживать семена цветов.

Зимой опытные цветоводы рекомендуют насыпать снег на это место, а если морозы особенно сильные, накрыть участок с посевами защитной пленкой. При таком способе выращивания астр весной потребуется заняться пикировкой рассады, оставляя между кустиками расстояние около 25 см.