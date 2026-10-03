Ягоды лимонника двухсемянные, сочные и шаровидные, обладают очень кислым вкусом. Семена имеют лимонный аромат и горький, жгучий привкус. Плоды созревают в сентябре-октябре, что можно определить по их карминово-красной окраске.

Для сбора урожая необходимо срезать кисти, как это делается с виноградом, вместе с плодоножками.

Избегайте использования оцинкованной посуды, чтобы избежать реакции окисления; лучше использовать эмалированные емкости.

Сразу после сбора ягоды следует переработать: разложите их на ровной поверхности и оставьте на пару дней в тепле на сквозняке или на ветру.

После этого удалите плодоножки и сушите ягоды в два этапа: сначала подвялите лимонник при температуре 40 градусов до коричневато-бордового оттенка, затем досушите, установив духовку на 60 градусов.

Чудодейственные ягоды лимонника китайского способствуют повышению тонуса, выносливости, иммунитета, а также бодрят и освежают.