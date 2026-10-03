Каждый огородник знает, что компост значительно улучшает плодородие почвы. Однако не всегда есть возможность использовать компостеры или компостные ящики. Рассмотрим вариант ямочного компостирования, известного как ленивый компост, который требует меньше усилий и не уступает по качеству.

Суть ямочного компостирования заключается в выкапывании небольшой ямы или траншеи на участке, куда собираются пищевые и растительные отходы до полного заполнения. После этого яма засыпается слоем почвы.

Ямочное компостирование имеет очевидные преимущества: минимальные трудозатраты и отсутствие необходимости выделять место на участке под стационарный компостер.

Тем не менее, существуют и некоторые недостатки, которые можно минимизировать при правильном подходе.

- Закладка большого количества отходов одновременно может изменить физико-химические характеристики почвы в этом месте и негативно сказаться на микрофлоре. В период активного разложения почвенная биота может страдать. Поэтому лучше разделять отходы на небольшие порции и организовывать компостные ямы в разных местах.

- В теплое время года ямочное компостирование может привлечь мух, которые заселяются в отходах. Чтобы избежать этого, рекомендуется выкапывать яму немного глубже и присыпать отходы слоем земли толщиной около 15 см.

- Фитопатогенные микроорганизмы, оставшиеся на отходах, могут размножаться и перезимовывать, что увеличивает инфекционный фон в месте компостирования. Поэтому важно обильно проливать отходы препаратами с триходермой (например, Триходермин, Фунгилекс) или сенной палочкой (Бактоген, Бактофит, Гамаир, Алирин) перед засыпкой компостной ямы почвой.