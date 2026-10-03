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Осенняя сахарная энергетическая подкормка для растений 0 110

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осенняя сахарная энергетическая подкормка для растений

С началом осени растения нуждаются в дополнительной энергии. В качестве поддерживающего средства в период нехватки света рекомендуется использовать подкормку раствором сахара.

 

Такая подкормка улучшает физиологическое состояние растений, помогает им адаптироваться к изменению светового дня и укрепляет их. При этом она не стимулирует рост, что особенно важно осенью.

Сахарная подкормка особенно полезна для контейнированных культур, которые осенью и зимой переносят из улицы в жилые помещения (например, петуния, сурфиния, фуксия и другие), а также для тех, которые цветут зимой, как декабрист.

Для приготовления сладкого раствора растворите 1 стакан сахара в 10 литрах воды, затем обильно полейте растения. Повторяйте процедуру каждые две недели. Важно избегать попадания раствора на листья, чтобы предотвратить появление сажистого грибка!

Одновременно с сахарной подкормкой в это время года можно использовать янтарную кислоту и аминокислоты, которые также хорошо усваиваются растениями при поливе под корень.

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