С началом осени растения нуждаются в дополнительной энергии. В качестве поддерживающего средства в период нехватки света рекомендуется использовать подкормку раствором сахара.

Такая подкормка улучшает физиологическое состояние растений, помогает им адаптироваться к изменению светового дня и укрепляет их. При этом она не стимулирует рост, что особенно важно осенью.

Сахарная подкормка особенно полезна для контейнированных культур, которые осенью и зимой переносят из улицы в жилые помещения (например, петуния, сурфиния, фуксия и другие), а также для тех, которые цветут зимой, как декабрист.

Для приготовления сладкого раствора растворите 1 стакан сахара в 10 литрах воды, затем обильно полейте растения. Повторяйте процедуру каждые две недели. Важно избегать попадания раствора на листья, чтобы предотвратить появление сажистого грибка!

Одновременно с сахарной подкормкой в это время года можно использовать янтарную кислоту и аминокислоты, которые также хорошо усваиваются растениями при поливе под корень.