Некоторые пользователи продолжают считать, что смартфоны нужно класть экраном вверх, чтобы избежать царапин и упростить поиск в темноте.

Однако это всего лишь заблуждение. На самом деле, смартфоны, лежащие экраном вверх, чаще получают повреждения.

Вот три причины, почему стоит избегать этого.

1. Экономия заряда батареи

Современные смартфоны активируют экран при входящих сообщениях и звонках. Эксперты подсчитали, что при определенных настройках во время звонка и в таком положении теряется до четверти заряда аккумулятора.

2. Повреждение экрана

Чаще всего дисплеи смартфонов меняют не из-за падений, а из-за того, что на них что-то упало. Если у устройства нет чехла или защитного стекла, экран может разбиться, а если телефон лежит экраном вниз, то повреждения получит только задняя крышка.

3. Кибербезопасность

Если оставить телефон экраном вверх и отойти, окружающие могут получить доступ к вашим личным данным. Они могут увидеть, кто вам звонит, что пишут в сообщениях, и даже содержимое СМС из банка, что может негативно сказаться на ваших финансах.