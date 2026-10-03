Слизни на вашем участке могут стать проблемой, но избавиться от них можно, посадив растения с сильным запахом.

Розмарин

Запах розмарина, который сочетает в себе ноты сосны, эвкалипта, лимона и камфоры, является неприятным для слизней.

Это растение не переносит низкие температуры, поэтому его лучше выращивать в кадках, которые на зиму следует переносить в помещение с температурой выше +5 градусов.

Лаванда

Лаванда привлекает внимание не только своим великолепным внешним видом и ароматом, но и способностью защищать урожай от вредителей.

Для ее успешного роста нужно выделить солнечное место, а удобрения и частый полив не требуются.

Шалфей

Шалфей является не только прекрасным медоносом и вкусной пряностью, но и эффективным отпугивателем моллюсков.

Не стоит беспокоиться о грядках с шалфеем: это растение отлично справляется с засухой и не нуждается в частом поливе даже в жаркие летние дни.