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Как эффективно использовать лимон на кухне: 5 популярных способов 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно использовать лимон на кухне: 5 популярных способов

Полезные свойства лимона известны многим.

 

Лимон часто используется в кулинарии, однако есть и другие практичные способы его применения, которые могут значительно упростить жизнь на кухне.

Увлажнение воздуха и создание свежего аромата

Лимон обладает ярким ароматом, который сложно спутать с чем-либо другим. Почему бы не использовать его аромат с пользой?

Чтобы сделать ароматизатор, возьмите емкость и добавьте в нее:

  • Нарезанный лимон.
  • Гвоздику.
  • Кожуру яблока.
  • Палочки корицы.

Залейте все ингредиенты водой. Поместите емкость в духовой шкаф на минимальную температуру, оставив дверцу немного приоткрытой. Примерно через 2 часа приятные ароматы начнут распространяться по всему помещению. Интересно, что аромат будет стойким, поэтому этот метод можно использовать для борьбы с неприятными запахами.


Восстановление разделочных досок

Если на кухне используются деревянные разделочные доски, они могут впитывать различные ароматы. Чтобы избавиться от этого, разрежьте лимон на две части и тщательно натрите поверхность доски. Если запах сильный, замочите доску в соленой воде на несколько часов перед использованием лимона.

Борьба с насекомыми

Лимонный сок можно использовать для отпугивания насекомых. Чтобы избавиться от муравьев, наберите в шприц лимонный сок и обработайте все поверхности, где появляются насекомые. Также можно раскладывать целые части лимона.

Запах лимона не переносят блохи и тараканы. Эффект от применения можно считать профилактическим. Если количество вредителей критическое, следует использовать более эффективные методы. Лимонный сок может лишь отпугнуть, не нанося вреда насекомым.

Свежесть в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — распространенная проблема. Даже при регулярной проверке продуктов и мытье полок может оставаться неприятный аромат. Простое решение: разложите на полках дольки лимона. Они помогут нейтрализовать неприятные запахи. Этот совет имеет смысл применять только после мойки холодильника и избавления от всех продуктов, которые могут издавать неприятный аромат.

Очистка фруктов от пестицидов

Фрукты и овощи часто обрабатываются пестицидами и другими средствами. Мытье под проточной водой может не дать желаемого эффекта. Некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать лимонным соком, который эффективно очищает поверхность.

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