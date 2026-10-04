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Как правильно подкормить клубнику золой осенью 0 77

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подкормить клубнику золой осенью

Зола является эффективным удобрением для клубники и других культур.

 

Подкормка клубники помогает устранить нехватку питательных веществ и укрепить её иммунитет. Это способствует успешной зимовке растения.

Существует два способа применения золы для подкормки клубники.

Настой золы

Многие опытные садоводы предпочитают использовать настой золы, так как считают его более питательным. Для приготовления настоя нужно растворить 250 граммов золы в ведре воды и оставить настаиваться на 24 часа.

После этого следует процедить полученный концентрат и добавить ещё одно ведро воды. Для улучшения состава можно добавить две большие ложки нитрофоски и тридцать граммов калия.

Таким образом, вы получите полноценное удобрение для клубники.

Простой метод

Если у вас нет времени на приготовление настоя, можно воспользоваться более простым способом. Для этого равномерно распределите золу по грядкам клубники, не забывая о промежутках между рядами.

После этого достаточно провести полив грядок.

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