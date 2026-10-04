Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как удалить сальные отпечатки пальцев с обоев 0 56

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить сальные отпечатки пальцев с обоев

Жирные пятна можно легко удалить с различных поверхностей.

 

Не стоит паниковать, если жирные загрязнения появятся на столе, шкафу или газовой плите.

Однако удалить жир с бумажных материалов значительно сложнее. Поэтому многие хозяйки переживают, что случайно оставят сальные отпечатки на обоях.

Но не стоит расстраиваться, если вы столкнулись с этой проблемой.

Существует простое средство, которое поможет удалить жирные пятна даже с бумаги.

Что нужно использовать

Как ни странно, но для удаления жирного пятна подойдет не чистящее средство, а обычный продукт питания — хлеб.

Для очистки обоев лучше использовать белый хлеб. Ржаной хлеб не подойдет.

Возьмите мякиш, скатайте из него «колбаску» и начните аккуратно протирать загрязненные участки.

Спустя несколько секунд вы заметите, как сальные отпечатки исчезают с обоев.

Завершите процесс, когда жирные пятна на стене полностью исчезнут.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ленивый компост: для тех, кто ценит свое время
Изображение к статье: Осенняя сахарная энергетическая подкормка для растений
Изображение к статье: Когда собирать плоды лимонника китайского
Изображение к статье: Четыре распространенные ошибки при уходе за розами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчет голосов
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире
Изображение к статье: Продукты для борьбы со стрессом: что стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Изображение к статье: Переговоры
В мире
Изображение к статье: Даугавпилс
Наша Латвия
Изображение к статье: Как бороться с пигментными пятнами?
Люблю!
Изображение к статье: Подсчет голосов
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире
Изображение к статье: Продукты для борьбы со стрессом: что стоит включить в рацион
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео