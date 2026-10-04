Жирные пятна можно легко удалить с различных поверхностей.

Не стоит паниковать, если жирные загрязнения появятся на столе, шкафу или газовой плите.

Однако удалить жир с бумажных материалов значительно сложнее. Поэтому многие хозяйки переживают, что случайно оставят сальные отпечатки на обоях.

Но не стоит расстраиваться, если вы столкнулись с этой проблемой.

Существует простое средство, которое поможет удалить жирные пятна даже с бумаги.

Что нужно использовать

Как ни странно, но для удаления жирного пятна подойдет не чистящее средство, а обычный продукт питания — хлеб.

Для очистки обоев лучше использовать белый хлеб. Ржаной хлеб не подойдет.

Возьмите мякиш, скатайте из него «колбаску» и начните аккуратно протирать загрязненные участки.

Спустя несколько секунд вы заметите, как сальные отпечатки исчезают с обоев.

Завершите процесс, когда жирные пятна на стене полностью исчезнут.