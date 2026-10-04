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Почему стоит высыпать стакан соли в унитаз каждый день: полезный совет 1 769

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соль

Если вам кажется, что хозяйки, которые ежедневно высыпают в унитаз стакан соли, немного странные, мы уверяем вас: с ними все в порядке.

 

Вы можете начать делать то же самое, когда узнаете, какую цель преследует это на первый взгляд странное действие.

Этот совет особенно полезен для людей, которые избегают бытовой химии из-за аллергии.

Если ваша квартира находится в старом доме, где трубы могут быть в плохом состоянии, вы можете столкнуться с проблемами в канализации.

Эти проблемы могут проявляться в частых засорах и неприятном запахе, исходящем из унитаза.

В таком случае рекомендуется высыпать в унитаз стакан соли и залить его 2-3 литрами кипятка. Спустя 20 минут снова налейте в унитаз горячую воду, а затем смойте.

Обратите внимание: этот метод не следует использовать, если у вас фарфоровый или фаянсовый унитаз, так как кипяток может повредить хрупкий материал.

В остальных случаях соль поможет продезинфицировать санузел, а также впитает запахи, жир и влагу.

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