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Причины медленной зарядки телефона 0 67

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зарядка телефона

Смартфон может медленно заряжаться по различным причинам.

 

Если вашему телефону больше 3-4 лет, то причиной медленной зарядки чаще всего является естественный износ батареи.

Если относительно новый смартфон заряжается медленно, то, вероятнее всего, проблема заключается в зарядном устройстве или разъеме питания.

Рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства, соответствующие мощности вашего гаджета.

Иногда причиной может быть поврежденный USB-кабель или загрязненный разъем питания.

Также медленная зарядка может происходить из-за активного использования устройства во время зарядки.

Старайтесь не использовать смартфон во время зарядки, так как это негативно сказывается на батарее.

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