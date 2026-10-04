Смартфон может медленно заряжаться по различным причинам.

Если вашему телефону больше 3-4 лет, то причиной медленной зарядки чаще всего является естественный износ батареи.

Если относительно новый смартфон заряжается медленно, то, вероятнее всего, проблема заключается в зарядном устройстве или разъеме питания.

Рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства, соответствующие мощности вашего гаджета.

Иногда причиной может быть поврежденный USB-кабель или загрязненный разъем питания.

Также медленная зарядка может происходить из-за активного использования устройства во время зарядки.

Старайтесь не использовать смартфон во время зарядки, так как это негативно сказывается на батарее.