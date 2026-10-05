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Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы 0 390

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы

Использование стиральной и сушильной машин, а также электрической варочной панели и духовки может значительно увеличить расходы на электроэнергию, рассказал эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных.

 

По словам эксперта, наиболее энергозатратными являются машины для сушки белья. Некоторые модели могут потреблять до 5 киловатт за цикл.

При работе стиральной машины в самых длительных режимах с высокой температурой нагрева воды, энергопотребление может достигать 1,7-2,2 киловатта в час. При этом расход электричества будет одинаковым как при минимальной, так и при максимальной загрузке машины.

Кроме того, чем чаще открывается холодильник, тем больше энергии он расходует. Если в закрытом состоянии холодильник потребляет в среднем 1 киловатт в день, то семья из трех человек, каждый из которых открывает холодильник хотя бы пару раз в день, увеличивает ежедневный расход энергии до 3 киловатт.

«При этом продолжительность времени, когда дверца открыта, не имеет значения. После каждого открытия включается компрессор, что добавляет примерно 8% к расходу электроэнергии», – уточнил эксперт.

В холодное время года расходы могут увеличиться из-за обогревателей, которые потребляют около 2,5 киловатта электроэнергии в час. Также варочные панели могут быть дорогими в использовании, так как они потребляют примерно 300-400 ватт за час, а духовой шкаф в самом экономичном режиме «конвекция» потребляет около 650 ватт, увеличиваясь до 1,2-1,4 киловатта в час при изменении режимов.

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