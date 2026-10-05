Что делать, если ваш хромированный кран в ванной комнате утратил свою прежнюю красоту?

Восстановление хромированных изделий возможно с помощью проверенных временем методов. Как вернуть блеск хромированному крану?

Можно обратиться к специалистам для качественной очистки, которые помогут восстановить покрытие сантехники в вашем доме.

Однако существуют и простые хитрости, которые позволят справиться с этой задачей всего за несколько минут.

Вода с мылом

Одним из эффективных средств для возвращения блеска кранам является мыльный раствор.

Сорт и качество мыла не имеют значения, важна его концентрация в растворе. Чем больше мыла, тем быстрее и проще получится справиться с загрязнением.

Рекомендуется использовать хозяйственное мыло, измельчив его на терке и растворив в теплой воде. Пропорции могут быть произвольными, добавляйте больше мыла — не ошибетесь.

Мел, паста и нашатырь

Для очистки смешайте три ингредиента: измельченный мел, зубной порошок и нашатырный спирт, чтобы получить кашицу.

После такой процедуры даже самый грязный кран будет блестеть как новый.

Наилучший способ очистки

Держите краны сухими! Этот метод считается самым эффективным и поможет сохранить внешний вид хромированного изделия. Можно также покрывать краны тонким слоем воска.