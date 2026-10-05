Хромированные изделия всегда радуют глаз своим блеском.
Что делать, если ваш хромированный кран в ванной комнате утратил свою прежнюю красоту?
Восстановление хромированных изделий возможно с помощью проверенных временем методов. Как вернуть блеск хромированному крану?
Можно обратиться к специалистам для качественной очистки, которые помогут восстановить покрытие сантехники в вашем доме.
Однако существуют и простые хитрости, которые позволят справиться с этой задачей всего за несколько минут.
Вода с мылом
Одним из эффективных средств для возвращения блеска кранам является мыльный раствор.
Сорт и качество мыла не имеют значения, важна его концентрация в растворе. Чем больше мыла, тем быстрее и проще получится справиться с загрязнением.
Рекомендуется использовать хозяйственное мыло, измельчив его на терке и растворив в теплой воде. Пропорции могут быть произвольными, добавляйте больше мыла — не ошибетесь.
Мел, паста и нашатырь
Для очистки смешайте три ингредиента: измельченный мел, зубной порошок и нашатырный спирт, чтобы получить кашицу.
После такой процедуры даже самый грязный кран будет блестеть как новый.
Наилучший способ очистки
Держите краны сухими! Этот метод считается самым эффективным и поможет сохранить внешний вид хромированного изделия. Можно также покрывать краны тонким слоем воска.
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