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Как защитить перцы от болезней осенью: советы опытных дачников 0 45

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить перцы от болезней осенью: советы опытных дачников

Многие огородники считают перцы капризной культурой, но это не совсем так.

 

Если перцы высажены вовремя и за ними обеспечен правильный уход, то обычно удается избежать проблем.

Тем не менее, бывают моменты, когда перцам требуется дополнительное внимание. Чтобы растения не страдали от болезней, необходимо соблюдать профилактические меры.

Перекопка

Осенью грядки, на которых росли сладкие перцы, следует перекапывать на глубину 25-30 см. Эта процедура является стандартной и помогает очистить почву от многих вредителей, которые могут перезимовать на грядке.

Севооборот

Опытные дачники знают, что перцы не следует сажать дважды на одном и том же месте. Их лучше высаживать после таких культур, как баклажаны, помидоры и картофель.

При игнорировании этого правила болезни могут накапливаться, и получить хороший урожай не удастся.

Полив

Наиболее эффективным методом при выращивании перцев является капельное орошение. Если лето выдалось дождливым, от дополнительного полива лучше отказаться и дождаться, пока грунт высохнет.

Соблюдение этих простых правил поможет защитить перцы от большинства болезней.

В качестве профилактики вершинной гнили растения можно подкармливать кальциевой селитрой и проводить внекорневую обработку бордоской жидкостью.

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