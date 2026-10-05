Первая ошибка, которую, к счастью, редко допускают фермеры, — это игнорирование внесения удобрений.

На втором месте стоит использование легкорастворимых удобрений, таких как азофоска.

Такая подкормка к весне уже вымоется из почвы, не принося пользы растениям, а окружающей среде, наоборот, навредив.

Кроме того, осенью не рекомендуется использовать азот в виде «минералки». В это время лучше применять органические и фосфорно-калийные удобрения.

Что касается последних, то фосфорно-калийные удобрения малоподвижны в земле, поэтому просто разбросать их по грядкам недостаточно.

Необходимо заделать препараты в грунт на глубину, примерно равную штыку лопаты.

Также стоит обратить внимание на кислотность почвы. Если показатели вас не устраивают, перекопайте участок с доломиткой или известью. Однако будьте осторожны: известкование почвы нельзя сочетать с внесением фосфора, иначе элемент станет труднодоступным.