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Опасная поза для сна для страдающих храпом 0 30

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасная поза для сна для страдающих храпом

Сон на спине может представлять опасность для людей, предрасположенных к храпу, сообщает сомнолог София Черкасова.

 

Согласно словам специалиста, в положении на спине храп и риск остановки дыхания во сне значительно увеличиваются.

Сомнолог также подчеркнула, что для здорового человека самой неудачной позой для сна будет та, которая вызывает дискомфорт. Например, многие женщины выбирают спать на спине, чтобы избежать появления морщин, но в итоге сталкиваются с проблемами со сном.

Ранее София Черкасова упоминала, что одной из причин ночных пробуждений может быть синдром обструктивного апноэ сна, при котором дыхание полностью или частично останавливается.

По ее словам, при этом заболевании мозг по ночам "будит" человека, чтобы восстановить дыхание.

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