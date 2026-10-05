Некоторые хозяйки предпочитают всегда вытаскивать половник, утверждая, что это наиболее удобно. Однако существуют и другие мнения по этому вопросу.

Запах

Чтобы содержимое кастрюли сохранило свой уникальный аромат, крышка должна быть полностью закрыта до того момента, как кастрюля окажется в холодильнике. В противном случае блюдо может быстро впитать посторонние запахи или стать источником неприятных ароматов, что негативно скажется на других продуктах.

Если половник останется внутри кастрюли, это помешает крышке плотно прилегать, оставляя просвет.

Бактерии

Кастрюля с приоткрытой крышкой и готовым супом станет отличным местом для размножения бактерий. Микроорганизмы могут активно размножаться даже в холодной пище, что делает её опасной для здоровья и может привести к отравлению.