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Токсичные комнатные растения: с какими из них лучше расстаться 0 105

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Токсичные комнатные растения: с какими из них лучше расстаться

Ценители комнатных растений готовы на многое, чтобы украсить свой дом новым цветком.

 

Однако не все осведомлены о том, что некоторые цветы могут быть опасны для здоровья, и их не рекомендуется держать в жилых помещениях.

Адениум

Это удивительное суккулентное растение, также известное как Импальская лилия, отличается неприхотливостью в уходе и привлекает многих цветоводов.

Тем не менее, сок этого цветка ранее использовался для пропитки стрел, поэтому его не следует размещать в детских комнатах или в местах, доступных для домашних животных.

Ухаживать за адениумом рекомендуется в перчатках, а после работы руки следует тщательно мыть.

Олеандр

Это еще одно красивое, но опасное растение. Его привлекательный вид сопровождается чудесным ароматом, который может вызывать головную боль.

Если листья олеандра попадут в пищу, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Антуриум

Это растение содержит соли щавелевой кислоты. При контакте с кожей вещество может вызвать покраснение или аллергическую реакцию.

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Редакция BB.LV
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