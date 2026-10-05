Выращивание томатов в открытом грунте часто не позволяет получить полное вызревание плодов на кустах.

Поэтому огородники часто собирают томаты зелеными и хранят их, дожидаясь дозревания в месте хранения.

При хранении таких плодов важно соблюдать несколько правил, чтобы урожай не испортился и быстро созрел.

1. Отсортируйте собранный урожай томатов.

Все плоды с механическими повреждениями, признаками гнили, трещинами и другими дефектами необходимо отделить.

Их можно использовать в пищу или на переработку, так как для хранения они не пригодны. На хранение закладываются только целые и здоровые плоды.



2. Для быстрого созревания зеленых томатов храните их вместе с красными плодами.

Это связано с тем, что зрелые красные помидоры выделяют газ этилен, который ускоряет биохимические процессы созревания плодов.

Вместо красных томатов можно использовать зрелые яблоки или кожуру спелого банана — эффект будет аналогичным. Если же быстрого созревания не требуется, зеленые томаты хранят отдельно, что позволяет сохранить их дольше.

3. Храните томаты в прохладном помещении.

Высокая температура не только ускоряет созревание томатов, но и способствует развитию микрофлоры, что приводит к порче плодов.

Помещение должно проветриваться, а плоды должны лежать не более чем в три слоя. Также необходимо постоянно осматривать томаты и незамедлительно удалять плоды с признаками гнили.

Освещение для созревания зеленых томатов не требуется, поэтому урожай можно хранить в темном месте.

Эти простые правила помогут сохранить урожай томатов и наслаждаться зрелыми ароматными плодами со своего огорода даже на Новый год.