Выращивание томатов в открытом грунте часто не позволяет получить полное вызревание плодов на кустах.
Поэтому огородники часто собирают томаты зелеными и хранят их, дожидаясь дозревания в месте хранения.
При хранении таких плодов важно соблюдать несколько правил, чтобы урожай не испортился и быстро созрел.
1. Отсортируйте собранный урожай томатов.
Все плоды с механическими повреждениями, признаками гнили, трещинами и другими дефектами необходимо отделить.
Их можно использовать в пищу или на переработку, так как для хранения они не пригодны. На хранение закладываются только целые и здоровые плоды.
2. Для быстрого созревания зеленых томатов храните их вместе с красными плодами.
Это связано с тем, что зрелые красные помидоры выделяют газ этилен, который ускоряет биохимические процессы созревания плодов.
Вместо красных томатов можно использовать зрелые яблоки или кожуру спелого банана — эффект будет аналогичным. Если же быстрого созревания не требуется, зеленые томаты хранят отдельно, что позволяет сохранить их дольше.
3. Храните томаты в прохладном помещении.
Высокая температура не только ускоряет созревание томатов, но и способствует развитию микрофлоры, что приводит к порче плодов.
Помещение должно проветриваться, а плоды должны лежать не более чем в три слоя. Также необходимо постоянно осматривать томаты и незамедлительно удалять плоды с признаками гнили.
Освещение для созревания зеленых томатов не требуется, поэтому урожай можно хранить в темном месте.
Эти простые правила помогут сохранить урожай томатов и наслаждаться зрелыми ароматными плодами со своего огорода даже на Новый год.
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