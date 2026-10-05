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Три веские причины не выбрасывать яичную скорлупу: полезные советы для хозяйств 0 37

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три веские причины не выбрасывать яичную скорлупу: полезные советы для хозяйств

Яичная скорлупа — это ценный продукт с широким спектром применения.

Скорлупу от яиц можно использовать для чистки раковин и посуды, в качестве маски или скраба для лица, средства от изжоги или отбеливателя, а также в огороде.

Не все огородники знают, что это ценное удобрение доступно каждому в доме и может конкурировать с дорогими химическими средствами.

Как использовать яичную скорлупу в качестве подкормки для растений

При посадке картофеля скорлупу добавляют в лунки, чтобы защитить посадки от кротов.

Для защиты от слизней и медведки измельченную скорлупу рассыпают вокруг капусты, фруктов и других овощей.

Средство для мытья посуды

Измельченную яичную скорлупу можно использовать при мытье посуды с узким горлышком.

Для этого достаточно поместить немного измельченной скорлупы в сосуд, добавить теплую воду, средство для мытья посуды и потрясти.

Средство для очистки

Скорлупу нужно растереть в порошок и использовать вместо химических препаратов для очистки поверхностей, таких как раковины и ванны.

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Редакция BB.LV
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