Яичная скорлупа — это ценный продукт с широким спектром применения.

Скорлупу от яиц можно использовать для чистки раковин и посуды, в качестве маски или скраба для лица, средства от изжоги или отбеливателя, а также в огороде.

Не все огородники знают, что это ценное удобрение доступно каждому в доме и может конкурировать с дорогими химическими средствами.

Как использовать яичную скорлупу в качестве подкормки для растений

При посадке картофеля скорлупу добавляют в лунки, чтобы защитить посадки от кротов.

Для защиты от слизней и медведки измельченную скорлупу рассыпают вокруг капусты, фруктов и других овощей.

Средство для мытья посуды

Измельченную яичную скорлупу можно использовать при мытье посуды с узким горлышком.

Для этого достаточно поместить немного измельченной скорлупы в сосуд, добавить теплую воду, средство для мытья посуды и потрясти.

Средство для очистки

Скорлупу нужно растереть в порошок и использовать вместо химических препаратов для очистки поверхностей, таких как раковины и ванны.