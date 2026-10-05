Яичная скорлупа — это ценный продукт с широким спектром применения.
Скорлупу от яиц можно использовать для чистки раковин и посуды, в качестве маски или скраба для лица, средства от изжоги или отбеливателя, а также в огороде.
Не все огородники знают, что это ценное удобрение доступно каждому в доме и может конкурировать с дорогими химическими средствами.
Как использовать яичную скорлупу в качестве подкормки для растений
При посадке картофеля скорлупу добавляют в лунки, чтобы защитить посадки от кротов.
Для защиты от слизней и медведки измельченную скорлупу рассыпают вокруг капусты, фруктов и других овощей.
Средство для мытья посуды
Измельченную яичную скорлупу можно использовать при мытье посуды с узким горлышком.
Для этого достаточно поместить немного измельченной скорлупы в сосуд, добавить теплую воду, средство для мытья посуды и потрясти.
Средство для очистки
Скорлупу нужно растереть в порошок и использовать вместо химических препаратов для очистки поверхностей, таких как раковины и ванны.
Оставить комментарий