Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Холод не всегда полезен для продуктов в холодильнике 0 71

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Холод не всегда полезен для продуктов в холодильнике

Некоторые продукты, а таких немало, не следует хранить в холоде.

 

Полезные советы помогут сохранить продукты в хорошем состоянии и избежать ошибок в будущем.

Бананы

Этот теплолюбивый фрукт не должен храниться в холодильнике, так как он перестает созревать.

Помидоры

На полке холодильника помидоры теряют свой вкус и аромат, становятся рыхлыми и водянистыми.

Оливковое масло

Храните оливковое масло при комнатной температуре. В холоде оно мутнеет и может потерять свои полезные свойства.

Мед

При неправильном хранении мед быстро теряет свои полезные свойства. Храните его при комнатной температуре в темном месте.

Хлеб

Хлебобулочные изделия не следует хранить в холодильнике. Это распространенная ошибка, так как из-за повышенной влажности хлеб и батон быстро портятся и плесневеют.

Соевый соус

Соевый соус не требует хранения в холодильнике. Его можно разместить на полке в шкафу вместе с другими специями.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три правила хранения и дозревания зелёных томатов
Изображение к статье: Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы
Изображение к статье: Как защитить перцы от болезней осенью: советы опытных дачников
Изображение к статье: Почему не стоит оставлять половник в кастрюле с супом: важные моменты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: украинский летчик
В мире
Изображение к статье: Как вернуть блеск хромированному крану: советы по очистке
Дом и сад
Изображение к статье: Нападение на женщину во время студенческих протестов во Франции. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Три веские причины не выбрасывать яичную скорлупу: полезные советы для хозяйств
Дом и сад
Изображение к статье: Опасные виды рыбы: что нужно знать
В мире животных
Изображение к статье: Токсичные комнатные растения: с какими из них лучше расстаться
Дом и сад
Изображение к статье: украинский летчик
В мире
Изображение к статье: Как вернуть блеск хромированному крану: советы по очистке
Дом и сад
Изображение к статье: Нападение на женщину во время студенческих протестов во Франции. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео