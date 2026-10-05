Некоторые продукты, а таких немало, не следует хранить в холоде.

Полезные советы помогут сохранить продукты в хорошем состоянии и избежать ошибок в будущем.

Бананы

Этот теплолюбивый фрукт не должен храниться в холодильнике, так как он перестает созревать.

Помидоры

На полке холодильника помидоры теряют свой вкус и аромат, становятся рыхлыми и водянистыми.

Оливковое масло

Храните оливковое масло при комнатной температуре. В холоде оно мутнеет и может потерять свои полезные свойства.

Мед

При неправильном хранении мед быстро теряет свои полезные свойства. Храните его при комнатной температуре в темном месте.

Хлеб

Хлебобулочные изделия не следует хранить в холодильнике. Это распространенная ошибка, так как из-за повышенной влажности хлеб и батон быстро портятся и плесневеют.

Соевый соус

Соевый соус не требует хранения в холодильнике. Его можно разместить на полке в шкафу вместе с другими специями.