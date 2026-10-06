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Как с пользой использовать старый смартфон в доме: 9 идей 0 1018

Дом и сад
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как с пользой использовать старый смартфон в доме: 9 идей

У многих людей есть старый мобильный телефон, который просто лежит без дела. Почему бы не найти ему полезное применение?

Существует 9 способов, как можно использовать старый смартфон с пользой.

Цифровая фоторамка

Смартфон можно превратить в цифровую фоторамку, установив его на подставку и запустив слайд-шоу с фотографиями. Чтобы устройство не работало постоянно, можно установить специальное приложение, которое будет включать его в определенные часы.

Пульт дистанционного управления

Современные устройства можно управлять с помощью смартфона, установив специальные приложения. Это позволит создать универсальный пульт для управления бытовой техникой в доме.

Тачпад

Смартфон может заменить тачпад для компьютера или телевизора. Существует множество приложений, которые позволяют настроить управление для различных устройств в доме.

Веб-камера

Смартфон можно использовать в качестве веб-камеры, что обеспечит значительно лучшее качество изображения по сравнению со стандартной камерой ноутбука. Подключить телефон можно через USB, Wi-Fi или другими способами.

Фитнес-трекер

Старый смартфон может стать отличной заменой фитнес-трекеру. Существуют приложения, которые открывают новые возможности для отслеживания активности. Это может быть полезно, если вы не хотите использовать новый телефон во время занятий спортом.

Видеонаблюдение

Смартфон можно использовать для временного или постоянного видеонаблюдения. Его можно настроить так, чтобы запись начиналась в определенное время или активировалась вручную. Хорошая камера смартфона обеспечит качественную запись.

Стационарный телефон

Существуют специальные SIM-карты, которые позволяют использовать мобильный телефон в качестве стационарного. Это может быть полезно в некоторых ситуациях, когда необходимо оставить домашний телефон.

Геймпад

Смартфон можно подключить к компьютеру или игровой приставке, используя специальное программное обеспечение. Это может стать хорошей альтернативой дорогому геймпаду, если телефон поддерживает гибкие настройки.

Ретранслятор Wi-Fi

Если у вас большая квартира, старый смартфон можно использовать как ретранслятор Wi-Fi. Это расширит домашнюю сеть и позволит подключать несколько устройств одновременно, что особенно полезно в вечернее время, когда сеть может быть перегружена.

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