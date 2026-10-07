Комнатные растения помогают справиться с сезонной депрессией, улучшая настроение и внимание, сообщает врач-терапевт и кардиолог Иван Ликов.

По словам эксперта, комнатные растения оказывают положительное влияние на работу мозга. Например, лавр, лаванда и розмарин способствуют улучшению сна. Эти растения выделяют эфирные масла, которые снижают уровень гормона стресса кортизола, что значительно улучшает качество сна.

Как отметил врач, цитрусовые растения, такие как лимонное или мандариновое дерево, помогают улучшить работу мозга, способствуя более быстрому усвоению информации и концентрации внимания. Это особенно важно для жителей мегаполисов, где люди часто сталкиваются с умственными перегрузками из-за большого объема информации.

Жасмин также является природным антидепрессантом, продолжил терапевт. Эфирные масла, выделяемые этим растением, способствуют выработке "гормона счастья" – серотонина.

Пальмы и алоэ способствуют улучшению работы дыхательной системы, отметил специалист. Эти растения полезны для профилактики заболеваний бронхолегочной системы.

При этом, как предостерег медик, в одной комнате не следует содержать более четырех различных растений.