Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как комнатные растения влияют на работу мозга 0 138

Дом и сад
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как комнатные растения влияют на работу мозга

Комнатные растения помогают справиться с сезонной депрессией, улучшая настроение и внимание, сообщает врач-терапевт и кардиолог Иван Ликов.

 

По словам эксперта, комнатные растения оказывают положительное влияние на работу мозга. Например, лавр, лаванда и розмарин способствуют улучшению сна. Эти растения выделяют эфирные масла, которые снижают уровень гормона стресса кортизола, что значительно улучшает качество сна.

Как отметил врач, цитрусовые растения, такие как лимонное или мандариновое дерево, помогают улучшить работу мозга, способствуя более быстрому усвоению информации и концентрации внимания. Это особенно важно для жителей мегаполисов, где люди часто сталкиваются с умственными перегрузками из-за большого объема информации.

Жасмин также является природным антидепрессантом, продолжил терапевт. Эфирные масла, выделяемые этим растением, способствуют выработке "гормона счастья" – серотонина.

Пальмы и алоэ способствуют улучшению работы дыхательной системы, отметил специалист. Эти растения полезны для профилактики заболеваний бронхолегочной системы.

При этом, как предостерег медик, в одной комнате не следует содержать более четырех различных растений.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как с пользой использовать старый смартфон в доме: 9 идей
Изображение к статье: Опасная поза для сна для страдающих храпом
Изображение к статье: Как вернуть блеск хромированному крану: советы по очистке
Изображение к статье: Три веские причины не выбрасывать яичную скорлупу: полезные советы для хозяйств

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стокгольм
В мире
Изображение к статье: Любовь
Люблю!
Изображение к статье: Защитить мужа или раскрыть его ложь: детектив, где доверять нельзя никому
Культура &
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: логотип Евровидения
Lifenews
Изображение к статье: Европарламент
В мире
1
Изображение к статье: Стокгольм
В мире
Изображение к статье: Любовь
Люблю!
Изображение к статье: Защитить мужа или раскрыть его ложь: детектив, где доверять нельзя никому
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео