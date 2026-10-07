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Как подготовить деревья и кустарники к зиме: осенние подкормки 0 39

Дом и сад
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовить деревья и кустарники к зиме: осенние подкормки

Осенью важно выполнить ряд процедур для подготовки сада к зиме, включая подкормки растений.

 

Каждое растение требует своей подкормки, и полезно знать, как и чем удобрять сад.

Яблони и груши

После сбора урожая можно начинать подкормку деревьев. Для этого приготовьте смесь из 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакана сульфата калия.

Вишня и черешня

В начале октября подкормите деревца питательной смесью: на одно дерево потребуется 1 стакан суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия.

Смородина

Этот маленький кустарник требует хорошего питания. Для смородины подойдет удобрение в октябре: 100 граммов суперфосфата и 70 граммов сульфата калия. В конце месяца внесите половину ведра перепревшего навоза.

Малина

Для малины достаточно одной подкормки в конце октября: на 1 квадратный метр внесите 2,5 кг перепревшего навоза.

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