Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли сажать тыквы рядом с кабачками: важные моменты 0 51

Дом и сад
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли сажать тыквы рядом с кабачками: важные моменты

Многие дачники считают, что тыквы и кабачки можно сажать рядом, так как это родственные культуры.

 

Тем не менее, опытные огородники рекомендуют избегать такой практики. Рассмотрим причины, по которым тыквы и кабачки лучше не сажать рядом.

Что нужно учитывать

Обе культуры предпочитают хорошо освещенные участки и умеренно щелочной грунт.

Однако тыквы требуют более частого полива, поэтому сажать их на одной грядке с кабачками нецелесообразно.

Кроме того, тыквы и кабачки подвержены одинаковым болезням и вредителям. Если одна культура заболеет, это может повлиять и на другую.

Но самый главный аргумент против совместной посадки — это перекрестное опыление.

Избежать его можно только при посадке мускатной и твердокорой тыквы рядом с кабачками.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опасная поза для сна для страдающих храпом
Изображение к статье: Как вернуть блеск хромированному крану: советы по очистке
Изображение к статье: Три веские причины не выбрасывать яичную скорлупу: полезные советы для хозяйств
Изображение к статье: Токсичные комнатные растения: с какими из них лучше расстаться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Топ-5 пород очень «разговорчивых» кошек
Люблю!
Изображение к статье: школьники
Наша Латвия
Изображение к статье: Алла Пугачева
Люблю!
Изображение к статье: Как выбрать идеальный свитер для осени
Люблю!
Изображение к статье: Объявлена осенняя программа Рижской недели моды
Lifenews
Изображение к статье: Три полезных способа применения уксуса в быту
Дом и сад
Изображение к статье: Топ-5 пород очень «разговорчивых» кошек
Люблю!
Изображение к статье: школьники
Наша Латвия
Изображение к статье: Алла Пугачева
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео