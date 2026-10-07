Многие дачники считают, что тыквы и кабачки можно сажать рядом, так как это родственные культуры.

Тем не менее, опытные огородники рекомендуют избегать такой практики. Рассмотрим причины, по которым тыквы и кабачки лучше не сажать рядом.

Что нужно учитывать

Обе культуры предпочитают хорошо освещенные участки и умеренно щелочной грунт.

Однако тыквы требуют более частого полива, поэтому сажать их на одной грядке с кабачками нецелесообразно.

Кроме того, тыквы и кабачки подвержены одинаковым болезням и вредителям. Если одна культура заболеет, это может повлиять и на другую.

Но самый главный аргумент против совместной посадки — это перекрестное опыление.

Избежать его можно только при посадке мускатной и твердокорой тыквы рядом с кабачками.