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Три полезных способа применения уксуса в быту 0 56

Дом и сад
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три полезных способа применения уксуса в быту

Уксус — это универсальный продукт, который может быть использован в различных целях, что делает его незаменимым помощником в хозяйстве.

 

Уксус часто используется для устранения неприятных пятен, уборки и удаления загрязнений во время стирки. Рассмотрим три способа применения этого продукта, которые могут быть весьма полезными.

Универсальный нейтрализатор запахов

Каждая хозяйка хочет найти натуральное средство для устранения неприятных запахов. Однако купить такое средство бывает сложно из-за наличия химических компонентов в составе.

Можно приготовить его самостоятельно. Для этого достаточно растворить одну ложку 70%-го уксуса в литре воды.

Удаление пятен пота

Проблема с пятнами пота заключается в том, что они не только вызывают неприятный запах, но и могут изменить цвет ткани.

Для решения этой проблемы нужно развести несколько ложек уксуса в воде и замочить одежду. Через два часа можно приступать к стирке.

Этот метод также поможет избавиться от других стойких пятен.

Сверкающая посуда

Любители кофе и чая знают, что со временем сервиз теряет свою белизну из-за пятен от напитков, которые трудно удалить с помощью обычного геля.

Для очистки посуды нужно растворить половину маленькой ложки соли в большой ложке уксуса и обработать загрязненные участки.

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