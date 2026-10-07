Многие огородники знают о пользе лаврового листа для рассады.

Однако не все знают, что его можно использовать для защиты и повышения плодородия почвы.

В этой статье мы расскажем о рецепте удобрения с лавровым листом.

Лавровый лист является натуральным антисептиком, который эффективно обеззараживает почву и также неплохо подкармливает растения.

Для приготовления подкормки измельчите 3 лавровых листа, добавьте столовую ложку соды и залейте стаканом теплой воды.

Полученную смесь перелейте в ведро с десятью литрами воды, добавьте столовую ложку «Фитоспорина», и можно поливать землю.