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Что нельзя сажать под вишней: запомните простое правило 0 182

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нельзя сажать под вишней: запомните простое правило

Вишня — это одно из самых популярных растений на загородных участках.

 

Вишня — это дерево, которое не требует особого ухода и при правильном подходе радует сладким и обильным урожаем. Однако, чтобы не потерять урожай, важно правильно выбрать соседей для вишни.

Не все растения могут хорошо расти рядом друг с другом. Если высадить разные культуры на одном уровне, они будут конкурировать за важные элементы, что может привести к снижению урожая или даже гибели одного из растений.

Что нельзя сажать под вишней

Некоторые садоводы пытаются сэкономить пространство, высаживая плодовые культуры под вишней. Однако некоторые из них могут переносить болезни, опасные для вишни. В первую очередь это касается пасленовых, таких как баклажаны, томаты и перцы, которые лучше разместить подальше.

Также не рекомендуется сажать рядом малину или крыжовник, так как такое соседство негативно скажется на плодоношении. Березу, клен и дуб также стоит держать на расстоянии.

Хвойные деревья не следует высаживать рядом с вишней, так как они выделяют вещества, которые могут окислять почву.

Что можно высадить под вишней

Чтобы не терять пространство на участке, можно высаживать полезные травы, такие как мята или мелисса. Опытные садоводы также рекомендуют сажать цветы, например, подснежники или примулы, которые хорошо приживаются рядом с вишней.

Кроме того, жимолость, бузина и виноград можно смело высаживать вместе с вишней.

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