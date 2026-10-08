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Цветы для посадки в тени: примеры для клумбы у северной стены 0 122

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветы для посадки в тени: примеры для клумбы у северной стены

Растениям нужны свет и тепло, но на дачном участке важно находить баланс между практической пользой и эстетикой.

 

Планирование клумбы особенно важно для дачников, чьи участки не всегда получают достаточно света и тепла.

В этой статье мы расскажем о цветах, которые можно смело сажать на клумбе, даже если она расположена у северной стены дома или другого строения.

Дицентра

Это растение, известное как разбитое сердце, прекрасно себя чувствует в полутени и тени. Чаще всего встречается дицентра великолепная, которая отличается длительным цветением — почти на протяжении всего лета, а также способностью расти даже в прохладных условиях.

Хосты

Эти неприхотливые и морозостойкие декоративные растения могут расти на одном месте до 20 лет без пересадки. Хосты нуждаются в достаточном количестве влаги и гумуса в почве с нейтральной кислотностью.

Бегонии

Бегонии — это неприхотливые и быстрорастущие растения, которые отлично растут как на солнце, так и в полутени, радуя цветением в течение нескольких месяцев. Если их посадить в северной части участка, необходимо 2-3 раза за сезон проводить комплексные подкормки и следить за поливом.

Живучка ползучая

Также известная как горлянка или дубровка, это многолетнее травянистое растение. Оно отлично подходит для посадки у северной стороны дома или под забором, являясь быстрорастущим почвопокровником, устойчивым к холодам и низкой влажности.

Бальзамин Уоллера

Для этого цветка важно, чтобы почва была слабокислой и легкой, плодородной. При должном уходе бальзамин будет радовать цветением до самых заморозков.

Барвинок малый или ползучий мирт

Это отличный вариант для тенистой клумбы. Барвинок — многолетник с плотными листьями, которые не отмирают осенью и радуют глаз до весны.

Айва цветущая

Это растение прекрасно подходит для тенистых углов и закутков. Айва — одно из самых теневыносливых декоративных растений, морозостойкая культура, которая растет в любой почве и нуждается только в поливе в жару и формирующей обрезке.

Гортензии

Для посадки подходят любые виды гортензий, которые будут пышно цвести в плодородной и влажной почве с повышенной кислотностью и хорошим дренажом.

Тис

Это небольшое медленнорастущее и вечнозеленое дерево или кустарник. Тис предпочитает легкий грунт с нейтральной кислотностью и обрезку, но не выносит постоянной влажности и бедной почвы.

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Редакция BB.LV
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