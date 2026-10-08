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Где сажать лук под зиму: идеальные культуры-предшественники 0 123

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где сажать лук под зиму: идеальные культуры-предшественники

Успех урожая зависит не только от удобрений и полива, но и от соблюдения правил севооборота, особенно для подзимних посадок.

 

Огородники в октябре активно высаживают под зиму не только клубнику и чеснок, но и лук. Рассмотрим, где лучше всего его сажать.

Выбор места для лука

Основное правило севооборота — это предотвращение распространения заболеваний овощных культур и сохранение питательных веществ в почве.

Лук лучше всего растет на участках, где ранее росли томаты, салаты, огурцы, тыква и кабачки, цветная и белокочанная капуста, а также свекла, кукуруза и горох.

Из сидератов перед высадкой лука можно использовать любые, кроме овса. Дачники рекомендуют горчицу, вику, рапс и фацелию как идеальные варианты.

Где не стоит сажать лук

Кроме овса, не рекомендуется сажать лук на грядках, где росли сельдерей, редька, бобы и петрушка. Также не имеет смысла высаживать лук после лука.

Дополнительные условия

Важно, чтобы грядка для лука находилась на хорошо освещенном участке с невысокой влажностью.

Перед посадкой не забудьте обеззаразить грядку медным купоросом (1 столовая ложка на 10 литров воды). Раствор вносится из расчета 2 литра на один квадратный метр грядки.

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