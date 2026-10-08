Обработка деревьев и кустарников в саду от болезней и вредителей.

Опытные дачники часто предпочитают самостоятельно готовить смеси для обработки растений.

Одним из таких средств является необычная жидкая «побелка». Не каждый садовод использует это средство, а зря.

Для приготовления понадобится купорос и известь.

Сначала нужно растворить 100 граммов купороса в 500 мл воды. Затем 100 граммов извести разводят в 10-литровом ведре с водой.

После этого обе смеси соединяются и тщательно перемешиваются.

Готовым средством обрабатывают деревья и кустарники, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора.

Как отмечают опытные дачники, известь с купоросом хорошо прилипает к веткам и стволам, обеспечивая надежную защиту от болезней и вредителей.

При желании можно использовать обычную побелку для закрепления результата.