Обработка деревьев и кустарников в саду от болезней и вредителей.
Опытные дачники часто предпочитают самостоятельно готовить смеси для обработки растений.
Одним из таких средств является необычная жидкая «побелка». Не каждый садовод использует это средство, а зря.
Для приготовления понадобится купорос и известь.
Сначала нужно растворить 100 граммов купороса в 500 мл воды. Затем 100 граммов извести разводят в 10-литровом ведре с водой.
После этого обе смеси соединяются и тщательно перемешиваются.
Готовым средством обрабатывают деревья и кустарники, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора.
Как отмечают опытные дачники, известь с купоросом хорошо прилипает к веткам и стволам, обеспечивая надежную защиту от болезней и вредителей.
При желании можно использовать обычную побелку для закрепления результата.
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