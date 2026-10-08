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Почему гениальные идеи приходят во время душа: мнение психологов 0 25

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему гениальные идеи приходят во время душа: мнение психологов

Американские ученые исследовали так называемый «эффект душа», объясняя, почему самые плодотворные идеи возникают во время мытья или неспешных прогулок. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.

 

Психологи утверждают, что во время душа разум человека начинает «блуждать». В этот момент в мозге происходит творческий порыв или озарение.

Доцент кафедры философии Университета Вирджинии Зак Ирвинг и его коллеги пришли к выводу, что этот «блуждающий ум» способен находить лучшие творческие решения, когда человек занят бездумной задачей. Секрет заключается в том, что поставленная задача, хотя и кажется бессмысленной, требует умеренного уровня вовлеченности.

Таким образом, когда человек выполняет «нетребовательную» задачу, его мозг начинает «блуждать». В состоянии блуждания начинают возникать творческие идеи.

Чтобы подтвердить это, психологи провели эксперимент. Участникам предложили придумать альтернативные варианты использования простых бытовых предметов, таких как скрепка и кирпич. Их разделили на две группы, каждая из которых смотрела разные видеоролики и одновременно выполняла задания. Первой группе показали скучный ролик, где мужчины раскладывают белье, а второй — умеренно развлекательную сцену из фильма «Когда Гарри встретил Салли».

Анализ результатов показал, что «блуждание» мыслей действительно способствует возникновению креативных идей.

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