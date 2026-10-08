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Подкармливаем почву для максимального урожая: 3 лучших удобрения 0 166

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подкармливаем почву для максимального урожая: 3 лучших удобрения

Удобрение почвы — общепринятая практика. Как провести ее наиболее эффективно?

 

На этот вопрос отвечает кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Надежда Лебедева.

Снижаем кислотность

Навоз — уникальный комплекс, богатый кальцием и магнием. Он помогает снизить кислотность плодородного слоя, а его микрофлора ускоряет процессы образования гумуса. В навозе также содержатся калий и фосфор, которые легко усваиваются растениями, а также азот.

Методика внесения навоза проста: достаточно равномерно распределить его по поверхности обрабатываемой почвы, а затем штыковой лопатой перекопать землю на глубину от 15 до 20 см.

Важно вносить навоз осенью, так как в свежем навозе много мочевой кислоты, которая зимой разлагается. В «свежем виде» она может «сжечь» молодые ростки, не дав им укрепиться, поэтому весной следует использовать только перепревший навоз.

Кроме того, внесение навоза осенью позволяет к весне получить рыхлую и мягкую почву, что полезно для садовых и огородных растений. Осеннее удобрение навозом делает землю максимально плодородной на ближайшие 6–8 месяцев, что обеспечивает полноценный период вегетации растений.

Почва должна дышать

Торф является отличным почвоулучшающим средством. Его использование не только улучшает питательность и полноценность плодородного слоя (в торфе много азота), но и позволяет получить рыхлую, мягкую, влаго- и воздухопроницаемую субстанцию. Это особенно важно для песчаных и глинистых почв.

Бедные почвы требуют внесения торфа как весной, так и осенью. Расход торфа составляет от 4 до 5 килограммов на каждый квадратный метр почвы. Весной нужно внести столько же и перекопать.

Перегной и компост

Из пищевых и растительных отходов можно получить ценное удобрение — компост. Перегной — это опавшие листья и навоз, перепревшие в почве или в специальном хранилище. С его помощью можно не только удобрить почву, но и улучшить ее структуру. Оба компонента вносят дважды из расчета от одного до двух ведер на каждый квадратный метр.

Осенняя подкормка частично будет обеднена талыми водами, но к весне она полностью «дозреет» под слоем снега, и у вас будет прекрасно удобренный плодородный слой почвы.

Для получения богатого и скорого урожая недостаточно лишь поливать огород. Необходимо рациональное и биологически правильное использование каждого вида удобрения. Осенние работы позволяют достичь желаемого результата с минимальными усилиями, рекомендует Надежда Лебедева.

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