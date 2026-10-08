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В Тайбэе на заброшенной станции метро начали выращивать экологически чистый салат 0 10

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Тайбэе на заброшенной станции метро начали выращивать экологически чистый салат

Создатели стартапа утверждают, что современные технологии позволяют производить продукты питания в центре города без использования химических веществ.

 

В столице Тайваня, городе Тайбэе, заброшенная станция метро Nanjing-Fushing была преобразована в гидропонную ферму для выращивания салата. Растения развиваются в стерильной среде под светодиодными лампами, что позволяет избежать применения пестицидов и гербицидов. Об этом сообщает Euronews.

Вертикальная ферма Metro Fresh занимает 40 квадратных метров и оснащена современным оборудованием, которое контролирует освещенность, температуру и подачу питательных веществ в горшки с зеленью.

Проект по выращиванию продуктов питания в неиспользуемой инфраструктуре метро реализован стартапом Unimicron Technology.

«На данный момент наша производственная мощность составляет около 180 мешков салата, каждый из которых весит 200 граммов. Мы можем производить 180 упаковок салата каждую неделю», — отметил Винни Чан, заместитель управляющего Unimicron Plant Technology.

Население Тайваня составляет 23,57 миллиона человек, а его площадь — всего 36 197 квадратных километров. Это подчеркивает важность эффективного использования пространства для роста и самодостаточности экономики.

Эксперты считают, что аналогичные технологии могут быть применены в других густонаселенных странах, таких как Сингапур, Монако или Мальта.

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