Плесень может быть видна или скрыта за мебелью и настенными покрытиями.
Плесень на стенах чаще всего образуется в углах помещений и вдоль периметра стен, особенно у пола.
Если грибок не виден, но вы ощущаете его запах, необходимо срочно заняться этой проблемой и найти место поражения.
В квартирах и домах чаще всего встречается черная плесень на стенах, но она также может обитать на деревянной мебели, пластиковых окнах, текстиле и даже стекле. Кроме черной, существует и разноцветная плесень.
Причины появления плесени
Прежде чем бороться с последствиями, важно выяснить причины. Споры плесневых грибков присутствуют в воздухе в большом количестве, но развиваются они не везде.
Основные причины появления грибка:
- Конденсация влаги (например, при плохой термоизоляции стен).
- Постоянные испарения (например, при готовке).
- Высокая влажность воздуха в комнате.
- Недостаток света.
- Высокая температура в сочетании с высокой влажностью.
- Плохая вентиляция.
- Мебель, расположенная слишком близко к стене.
- Ошибки в строительстве.
Поняв причину и устранив её, можно навсегда забыть о заплесневевших стенах.
Эффективные способы удаления плесени
Если на стене уже образовался очаг поражения, необходимо принять меры, используя один из трёх методов борьбы.
Метод 1: механический
Сначала смочите поражённый участок тёплой водой, чтобы предотвратить распространение спор в воздухе. Затем соскоблите плесень с помощью шпателя или грубой щётки.
Метод 2: химический
На рынке доступен широкий выбор противогрибковых средств от различных брендов, подходящих для использования в помещениях. Обычно дезинфекцию следует проводить не менее двух раз, сочетая её с механической чисткой. Сначала очищайте, затем дезинфицируйте. Если причина появления плесени не устранена, дезинфекцию придётся проводить регулярно.
Метод 3: народные средства
1. Неразбавленный уксус наносится на стену на час. Затем, если возможно, обработанный участок промывается мыльной водой. Для большей эффективности обрабатывайте участки, склонные к плесени, уксусом раз в месяц.
2. На место, где постоянно появляется плесень, следует время от времени распылять отбеливатель.
3. 3% раствор перекиси водорода можно приобрести в аптеке и использовать для удаления грибка на стенах, окнах, мебели и других поверхностях. Просто распылите перекись на заплесневелые участки и оставьте до полного высыхания.
Этот метод безопасен для дома, так как перекись не токсична для людей и домашних животных.
При удалении плесени, особенно механическими способами, рекомендуется использовать маску для лица или респиратор, чтобы избежать вдыхания спор.
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