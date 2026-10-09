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Как избавиться от плесени на стенах: 3 простых и эффективных метода 0 413

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от плесени на стенах: 3 простых и эффективных метода

Плесень может быть видна или скрыта за мебелью и настенными покрытиями.

 

Плесень на стенах чаще всего образуется в углах помещений и вдоль периметра стен, особенно у пола.

Если грибок не виден, но вы ощущаете его запах, необходимо срочно заняться этой проблемой и найти место поражения.

В квартирах и домах чаще всего встречается черная плесень на стенах, но она также может обитать на деревянной мебели, пластиковых окнах, текстиле и даже стекле. Кроме черной, существует и разноцветная плесень.

Причины появления плесени

Прежде чем бороться с последствиями, важно выяснить причины. Споры плесневых грибков присутствуют в воздухе в большом количестве, но развиваются они не везде.

Основные причины появления грибка:

- Конденсация влаги (например, при плохой термоизоляции стен).

- Постоянные испарения (например, при готовке).

- Высокая влажность воздуха в комнате.

- Недостаток света.

- Высокая температура в сочетании с высокой влажностью.

- Плохая вентиляция.

- Мебель, расположенная слишком близко к стене.

- Ошибки в строительстве.

Поняв причину и устранив её, можно навсегда забыть о заплесневевших стенах.

Эффективные способы удаления плесени

Если на стене уже образовался очаг поражения, необходимо принять меры, используя один из трёх методов борьбы.

Метод 1: механический

Сначала смочите поражённый участок тёплой водой, чтобы предотвратить распространение спор в воздухе. Затем соскоблите плесень с помощью шпателя или грубой щётки.

Метод 2: химический

На рынке доступен широкий выбор противогрибковых средств от различных брендов, подходящих для использования в помещениях. Обычно дезинфекцию следует проводить не менее двух раз, сочетая её с механической чисткой. Сначала очищайте, затем дезинфицируйте. Если причина появления плесени не устранена, дезинфекцию придётся проводить регулярно.

Метод 3: народные средства

1. Неразбавленный уксус наносится на стену на час. Затем, если возможно, обработанный участок промывается мыльной водой. Для большей эффективности обрабатывайте участки, склонные к плесени, уксусом раз в месяц.

2. На место, где постоянно появляется плесень, следует время от времени распылять отбеливатель.

3. 3% раствор перекиси водорода можно приобрести в аптеке и использовать для удаления грибка на стенах, окнах, мебели и других поверхностях. Просто распылите перекись на заплесневелые участки и оставьте до полного высыхания.

Этот метод безопасен для дома, так как перекись не токсична для людей и домашних животных.

При удалении плесени, особенно механическими способами, рекомендуется использовать маску для лица или респиратор, чтобы избежать вдыхания спор.

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