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Как правильно выбирать каланхоэ 0 201

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно выбирать каланхоэ

Каланхоэ может цвести в любое время года, что делает его популярным выбором для покупки. Рассмотрим, как выбрать здоровое растение в магазине.

 

Каланхоэ обычно доставляют из Нидерландов. Во время транспортировки растения могут находиться в не самых благоприятных условиях: в пластиковых упаковках, в прохладе и при повышенной влажности из-за обильного полива перед отправкой. Поэтому перед покупкой цветок следует тщательно осмотреть, уделяя особое внимание основанию стебля. Если на листьях есть пятна или видна плесень, лучше отказаться от такого экземпляра.

Если растение выглядит здоровым и вы его приобрели, то дома, сняв упаковку, нужно снова провести тщательный осмотр. Удалите все листья с признаками болезни. Для адаптации к новому месту цветку потребуется время. Пока его перевозили и держали в магазине, растение могло отвыкнуть от яркого солнечного света. Поэтому желательно разместить его в месте с рассеянным светом и постепенно приучать к более яркому освещению.

Только что купленное растение не следует пересаживать. Оно должно оставаться в своем горшке до следующего весеннего периода. Первые три месяца цветок можно не подкармливать, так как в субстрате после цветочного магазина достаточно удобрений. Обычно куст выставляют на продажу во время цветения, и после того как вы его принесете домой, может начаться массовое увядание цветков. Специалисты рекомендуют осторожно убирать увядшие цветочки, а когда соцветия полностью завянут, обрезать цветонос.

В субстрате купленного растения могут находиться вещества, способствующие стимуляции цветения. Поэтому у обрезанного куста могут быстро отрасти новые соцветия, если он будет получать оптимальное количество света. Однако повторное цветение, скорее всего, будет менее обильным и не таким продолжительным.

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