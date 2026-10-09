Процедура по очистке сковороды с помощью хозяйственного мыла выполняется довольно просто. Для этого нужно натереть на крупной терке 10 граммов мыла и равномерно распределить его по поверхности сковороды. Затем необходимо залить сковороду водой так, чтобы жидкость полностью покрывала мыльную стружку.

После этого сковороду ставят на огонь. Через 10 минут ее следует снять с плиты. Как только средство остынет, нужно тщательно вымыть посуду. Однако не стоит спешить смывать состав сразу. Мыльную массу желательно оставить на поверхности еще на 20 минут, а затем смыть.

При наличии серьезных загрязнений процедуру можно повторить.

В завершение остается только тщательно прополоскать сковороду.