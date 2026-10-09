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Можно ли есть комнатный ананас 0 102

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли есть комнатный ананас

Узнайте, зачем сажать и как ухаживать за комнатным ананасом.

 

Ананас известен своей мощной позитивной энергетикой. Это растение символизирует обновление и духовное пробуждение. Наличие ананаса в доме может сделать жизнь более разнообразной и эмоционально насыщенной.

Цветки ананаса имеют розовато-фиолетовые лепестки и располагаются по спирали в густых колосовидных соцветиях, прикрытых широкими чашевидными прицветниками. После цветения образуется компактное золотисто-желтое соплодие, напоминающее шишку.

Хотя комнатный ананас нельзя есть, он может удивить ваших соседей своим внешним видом. При должном уходе за растением можно получить достаточно крупное соплодие, которое мало чем отличается от настоящего плода.

Ананас можно выращивать на южных и юго-западных окнах при температуре не ниже +18 °C в зимний период. В весенний и летний период, когда растение активно растет, его следует обильно поливать, опрыскивать и подкармливать раз в две недели. Осенью и зимой полив сокращают, но не допускают полного высыхания земляного кома. Пересадку ананаса проводят ежегодно весной, используя метод перевалки в контейнер большего размера. Для посадки подходит почвенная смесь, состоящая из листовой земли, дерновой земли и песка в соотношении 2:1:1.

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