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Почему чеснок меняет цвет в маринаде 0 120

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Многие замечали, что дольки чеснока могут приобретать синий или зеленый цвет в маринаде или рассоле. Рассмотрим, почему это происходит и безопасно ли это.

 

Такой эффект может наблюдаться как у китайского, так и у домашнего чеснока, поэтому версия с чрезмерным содержанием химикатов в данном случае не подходит.

Чеснок содержит аллиин — органическое соединение на основе серы, а также фермент аллициназу. Пока зубчик чеснока не нарезан, целостность сохраняется, и аллиин не смешивается с аллициназой. Однако, как только чеснок начинает измельчаться, образуется новое вещество — аллицин. Именно он придает чесноку характерный острый вкус и аромат, за который его так ценят. Чем мельче нарезаны зубчики, тем больше происходит смешивания аллиина и аллициназы, и тем больше аллицина в итоге получается.

При взаимодействии аллицина с уксусом начинаются активные химические реакции с аминокислотами, содержащимися в чесноке. В этом случае уксус выступает в роли катализатора. В результате образуются вещества, которые и вызывают характерное окрашивание чеснока при мариновании и солении.

Кроме уксуса, катализаторами, способствующими изменению цвета чеснока, могут быть определенные металлы, такие как медь, алюминий, железо, олово и йод. Эти металлы могут присутствовать в небольших количествах на покрытиях сковородок или в воде, поэтому данный эффект также может проявляться при жарке и варке.

Несмотря на распространенные мифы, такой чеснок абсолютно безопасен и, кроме своего необычного внешнего вида, не имеет никаких негативных последствий для человека. Неестественный цвет не влияет на вкус как самого чеснока, так и заготовок в целом.

В Китае многие хозяйки специально маринуют чеснок, чтобы он приобретал характерный нефритово-зеленый цвет. Это блюдо называется «Чеснок Лаба» и имеет кисловатый и слегка пряный вкус. Его принято подавать на Новый год по китайскому календарю.

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