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Польза яичной скорлупы для огородников 0 97

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яичная скорлупа

Семья из трех человек ежегодно производит до шести килограммов яичной скорлупы. Рассмотрим, как этот продукт можно эффективно использовать в качестве подкормки на грядках: он является ценным сырьем для огородников, помогающим улучшить качество почвы и повысить ее плодородие.

 

В яичной скорлупе содержатся углекислые соли кальция, магний, фосфор и вещества, способные нейтрализовать повышенную кислотность почвы. При этом действие происходит гораздо мягче и деликатнее, чем при использовании извести. Эта подкормка имеет природное происхождение и безопасна как для растений, так и для человека.

Яичную скорлупу можно использовать для удобрения практически всех огородных культур: пасленовых (картофель, помидоры, перцы, баклажаны), капустных (брокколи, кольраби, белокочанная и цветная капуста), бобовых (фасоль и горошек), тыквенных (огурцы, цуккини, патиссоны, кабачки, тыква), корнеплодов (морковь, редис, свекла), а также лука и зелени. Она также подходит для удобрения комнатных растений.

Собранную яичную скорлупу необходимо промыть и тщательно высушить, а затем перемолоть в блендере. Хранить полученный порошок следует в сухом прохладном месте, добавив немного риса, чтобы избежать его увлажнения.

Муку из скорлупы лучше всего подсыпать в лунки и борозды при посадке или вносить при весеннем перекапывании из расчета 500 граммов на квадратный метр.

Кроме того, яичная скорлупа является отличным помощником в борьбе против слизняков и улиток. Рваные острые края очистков создают непреодолимую преграду для нежных брюшек моллюсков.

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Редакция BB.LV
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