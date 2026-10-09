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Продукты, которые следует хранить отдельно 0 118

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые следует хранить отдельно

При созревании многие овощи и фрукты выделяют растительный гормон — этилен, что может негативно сказаться на их качестве.

 

Этилен ускоряет созревание овощей и приводит к потере их товарных качеств. Это может вызвать усиленное поражение болезнями, а также ускоренное прорастание картофеля, моркови и сельдерея, изменяя их консистенцию.

При температуре 0°C ускорение созревания практически не наблюдается, однако оно значительно усиливается при повышении температуры. Поэтому овощи и фрукты, выделяющие этилен, следует хранить отдельно от других овощей.

Особенно много этилена выделяют яблоки, абрикосы, груши и бананы, а среди овощей — картофель, перец и томаты.

При закладке овощей на хранение важно помнить, что совместное хранение томатов с капустой или сельдереем может ухудшить вкус помидоров.

Корнеплоды, такие как морковь, хранящиеся вместе с томатами и перцем, могут приобрести горький вкус из-за большого количества этилена, выделяемого последними. Аналогичное влияние этилен оказывает и на столовую свеклу.

Хранение лука в одном помещении с плодами перца также может изменить его вкус. Огурцы и перец, для которых важно сохранить зеленый цвет, не следует хранить с яблоками, томатами и другими плодами и овощами, выделяющими этилен.

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