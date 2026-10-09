Мел — это осадочная горная порода, которая может быть полезна в различных сферах. Многие люди хранят мел в шкафах и на полках для обуви в дождливую осень и до наступления теплой весны.

Мел эффективно справляется с внезапной сыростью, которая появляется в осенние холода или в сезон дождей, когда лишняя влага вызывает неприятные запахи. Кубики мела следует регулярно заменять на новые, чтобы сохранить эффективность этого метода.

Благодаря своему составу и структуре, мел хорошо впитывает избыточную влагу. Его можно просто разложить в шкафу или в тумбочках, а также оставить в месте, где хранится обувь.

Важно отметить, что мел не способен устранить уже появившуюся плесень, но в качестве профилактического средства он весьма полезен.