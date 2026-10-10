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Как оживить домашний лимон, если растение не растет и не плодоносит 0 138

Дом и сад
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лимон

Многие садоводы любят выращивать экзотические растения на своих подоконниках.

 

Лимон – это одно из популярных цитрусовых растений, которое радует глаз и приносит пользу.

При правильном уходе лимон может давать сочные плоды и очищать воздух в доме.

Однако иногда возникают проблемы, когда лимон начинает чахнуть: его листья желтеют, сохнут и опадают, а завязей и плодов нет.

Как правильно ухаживать за лимоном

Лимон – это вечнозеленое цитрусовое растение, которое постоянно растет и плодоносит.

Растение требует регулярного ухода и подкормок, и не потерпит пренебрежительного отношения.

Если листья лимона опадают и растение перестало расти, это может свидетельствовать о нехватке полезных веществ.

По внешнему виду можно определить, что именно нужно растению. Например, при дефиците железа листья и отростки начинают желтеть.

Если проявляются сильные прожилки, это может указывать на нехватку марганца. Скрученные листья сигнализируют о недостатке кальция, а тусклая крона может говорить о нехватке серы.

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