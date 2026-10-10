Многие садоводы любят выращивать экзотические растения на своих подоконниках.
Лимон – это одно из популярных цитрусовых растений, которое радует глаз и приносит пользу.
При правильном уходе лимон может давать сочные плоды и очищать воздух в доме.
Однако иногда возникают проблемы, когда лимон начинает чахнуть: его листья желтеют, сохнут и опадают, а завязей и плодов нет.
Как правильно ухаживать за лимоном
Лимон – это вечнозеленое цитрусовое растение, которое постоянно растет и плодоносит.
Растение требует регулярного ухода и подкормок, и не потерпит пренебрежительного отношения.
Если листья лимона опадают и растение перестало расти, это может свидетельствовать о нехватке полезных веществ.
По внешнему виду можно определить, что именно нужно растению. Например, при дефиците железа листья и отростки начинают желтеть.
Если проявляются сильные прожилки, это может указывать на нехватку марганца. Скрученные листья сигнализируют о недостатке кальция, а тусклая крона может говорить о нехватке серы.
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