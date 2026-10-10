Опытные дачники рекомендуют проводить подкормку плодовых деревьев за 7-10 дней до первых заморозков.

Осенняя подкормка помогает обогатить почву питательными веществами, что позволяет деревьям получить необходимые микроэлементы для укрепления и защиты от холодов.

Это, в свою очередь, способствует получению отличного урожая в следующем году.

При выборе удобрения важно, чтобы в его составе были фосфор и калий.

Среди множества доступных питательных составов наибольшую эффективность демонстрирует фосфоритная мука.

Этот препарат можно считать идеальным, так как он содержит фосфор природного происхождения, кальций, а также магний и кремний.

Для одного дерева потребуется 1 кг удобрения, которое нужно равномерно распределить в прикорневой зоне и аккуратно перекопать вилами, чтобы не повредить корни.

Если дерево молодое, количество фосфоритной муки следует уменьшить вдвое.