Некоторые растения, такие как кактусы и суккуленты, могут пострадать от частого полива. У них плотные, мясистые листья и твердый ствол, что позволяет им долго обходиться без воды.

Кактусы и суккуленты могут не получать воду до 30 дней, особенно в период покоя. Частота полива зависит от условий содержания: в холодное время года кактусы могут обходиться без воды от 30 до 60 дней.

При комнатной температуре рекомендуется поливать кактусы каждые 7-9 дней для их хорошего роста. Суккуленты, в свою очередь, поливают с весны до осени один раз в 10 дней, а в зимний период достаточно полива раз в 3-4 недели.

Существует мнение, что денежное дерево, кактус и алоэ не цветут, но это не так. При правильном уходе и соответствующем поливе эти растения могут порадовать вас красивыми цветами.

Рекомендации по поливу

Для полива используйте мягкую воду: отстоянную, дистиллированную, талую или дождевую. Если у вас жесткая вода, ее следует кипятить или фильтровать.

В воду для полива можно добавить 2-3 капли уксусной кислоты на 1 литр.