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Как замедлить разряд батареи смартфона 0 114

Дом и сад
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телефон

Существует множество факторов, влияющих на продолжительность работы аккумулятора телефона.

 

В этой статье мы расскажем, как можно сэкономить заряд батареи вашего смартфона.

Во-первых, активируйте автояркость экрана. Если снизить яркость до минимума, экономия заряда станет еще более заметной, хотя пользоваться гаджетом в таком режиме может быть не очень удобно.

Во-вторых, уменьшите время ожидания экрана, это также поможет сэкономить заряд.

В-третьих, отключите автообновление приложений. Оставьте эту функцию включенной только для тех приложений, которым это действительно необходимо.

Также отключите точку доступа, GPS и другие фоновые функции, если они вам не нужны.

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