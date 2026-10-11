Существует множество факторов, влияющих на продолжительность работы аккумулятора телефона.
В этой статье мы расскажем, как можно сэкономить заряд батареи вашего смартфона.
Во-первых, активируйте автояркость экрана. Если снизить яркость до минимума, экономия заряда станет еще более заметной, хотя пользоваться гаджетом в таком режиме может быть не очень удобно.
Во-вторых, уменьшите время ожидания экрана, это также поможет сэкономить заряд.
В-третьих, отключите автообновление приложений. Оставьте эту функцию включенной только для тех приложений, которым это действительно необходимо.
Также отключите точку доступа, GPS и другие фоновые функции, если они вам не нужны.
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